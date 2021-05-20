成功人士通常都具備高EQ與抗壓性，不僅人際關係好，更懂得經營自我，搜狐網命理專欄點名，金牛座、獅子座、天蠍座及處女座的人是真正有能力的高手，情商高又有智慧，遇到不順心的事情也能忍住怒火，總能成為社會中的強者。

▍1.金牛座

金牛座智商很高又聰明，他們個性善良且大多數脾氣都很好，很能吃苦耐勞，即使內心有再大的怒火也可以忍，但這不是軟弱的表現，他們只是習慣以誠待人，極少抱怨情緒或者和別人發生爭吵。金牛座很愛獲取知識，思考力靈活，學習能力也非常快速，他們深知自己的夢想是什麼，能夠藉由傾聽別人的想法建議去更正自身的不足，進而創造更好的事業。

▍2.獅子座

獅子座的人非常直來直往，不太會顧及他人的感受，但除了上述缺點，獅子座很會打理自己的事業和生活，在獲得足夠利益的同時，還不忘照顧他人，有肩膀可以照顧一個家庭，是不少人心中的榜樣。而獅子座的財運也很好，其身價和經營事業的能力都很讓人羨慕。獅子座雖然個性高傲，卻不會過分自我炫耀，因為他們是真正有能力的人，絕不會為了小利益傷害他人，他們時常做公益奉獻社會，注定會是個令人仰慕的強者。

▍3.天蠍座

天蠍座天生散發出一種說不出來的神秘感，有時會給人一種心機太重且不好揣摩的觀感，但這正是他們的智慧所在，他們不會把自己的內心表現出來，即使內心有怒火也會忍著。雖然不善於跟人交流，但天蠍座腦袋聰明，擁有超強的工作能力，可以在短短幾天之內完成1個月的工作量，還能憑藉強大的學習天賦去獲取最新的專業知識，在自己熟悉的領域內讓大家刮目相看。他們很有創業成功的潛力，可望擁有大筆財富，成為人人稱羨的對象。

▍4.處女座

處女座的人通常很優秀又充滿智慧，智商及情商都不凡，平時文靜和藹，有著與生俱來的親和力。處女座有著高EQ的特質，懂得經營自我，不會讓自己的權益受到損失，更不會讓旁人質疑自己的人品，因此如果應對到別有用心的人，他們也不會受到他人影響而生氣，只會適時反擊，讓他人付出該有的代價。

(中時新聞網)