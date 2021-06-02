有些人內心脆弱，別人眼中的小事，對他來說都彷彿世界末日，非常玻璃心。星座運勢網站「同道星座查詢」點名，巨蟹座、雙魚座、天蠍座心思細膩，與朋友或情人相處時很敏感，如果對方的反應不如預期，他會非常傷心、低落，在別人眼中顯得很玻璃心。

▍1.巨蟹座

巨蟹座的心思很細膩，觀察力很強，總能猜到身旁的人心裡在想什麼，如果對方心情低落，他會在第一時間付出自己的關懷，盡力想要照顧對方，就算自己的狀態不好，也會勉強自己來照顧別人。他們其實有時候很脆弱，別人眼中的小事，都會被他看得很嚴重，又不懂得與人傾訴，暗自感到失落、哀傷，他知道負面情緒無濟於事，但是又控制不住自己悲觀的想法，非常敏感又玻璃心。

▍2.雙魚座

當雙魚座有了在乎的人，就會變得很敏感又很玻璃心，無論是朋友或情人，一顰一笑都會牽動他的情緒，只要對方態度不好，他就會覺得自己被厭惡了，心情立刻落到谷底，如果對方笑容以對，雙魚就會立刻滿血復活，他們的情緒起伏很大，一切都取決於在乎的人有沒有對他好，渴望得到對方的關愛，為此而顯得神經兮兮。

▍3.天蠍座

天蠍座的防衛心很重，他們很怕被傷害，所以通常會與人保持距離，不輕易親近任何人，也不會展露自己的真心。一旦他們找到信任的對象，無論是朋友或情人，他們就會希望對方眼裡只有自己，不容許欺騙和背叛，他會展現自己真實的一面，也希望對方沒有任何保留，如果無法滿足他的理想，他會立刻變得敏感又玻璃心。

(中時新聞網)