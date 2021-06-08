疫情嚴峻、前線緊繃，為支持與感謝在抗疫第一線奮戰的新北市醫護人員，新北市有機運銷合作社與舞茶實業有限公司趕製安心無毒暖心茶包，今（8日）前往新北市衛生局代表有機農友暨全體社員，為前線英雄加油打氣，並祈求抗疫成功、疫情早退。

新北市有機運銷合作社理事主席余三和、總顧問陳儀君議員一同召集合作社農友以及一般社友包括議員洪佳君、議員楊春妹等善心人士，大家有茶出茶、有錢出錢，迅速地收集一百多台斤的有機茶葉，由舞茶實業有限公司義務製成20633包暖心茶包，種類包含：包種茶、紅茶、東方美人茶、佳葉龍茶、高山烏龍茶等。

本次疫情爆發，正值春茶上市期間。不但今年的全國有機春茶大賞延後辦理，整個市場更因為消費者著重民生與防疫物資的購買，讓茶產業面臨空前嚴重的挑戰。但，合作社的茶農社友依舊毫無懸念地支持本項活動。

不同於手搖飲料與市售能量飲多少會造成身體的負擔，對於高負荷的前線醫護人員來說，有機茶無論冷泡或熱飲，都是更加優質的選擇。

「喝一口好茶、增一份信心」，合作社與舞茶實業期盼，作為醫護後盾的全體新北市民，這段時間務必要好好待在家中，不要放鬆警戒。深信只要大家齊心抗疫，台灣一定可以度過這次的難關。

(中時 )