傅健穎（右）心疼父親不慎跌倒。（翻攝傅健穎IG）

傅健穎今年第一次自己包粽子。（翻攝傅健穎IG）

傅健穎去年結束專輯《一半太陽一半月亮》台灣宣傳行程，返回家鄉馬來西亞後，隨即遇上當地新冠肺炎肆虐，大馬實施行動管制至今逾一年，近來疫情再度爆發，每天都有數千人確診，傅健穎除了替自己打氣「這一年反而是我音樂學習成長最多的時刻」，日前也和郭修彧合作翻唱〈小摩托〉，藉由輕快曲風，為大家抗疫加油：「這段日子，很多人的心情都被烏雲籠罩著，世界依然運作，我們的身體和心也是如此，生活從我們身上拿走了什麼，她會給你另一端的美。」

大馬疫情嚴重，傅健穎連今年農曆過年都辦法回老家，沒想到父親四月底不慎跌倒，她才得以向政府申請回鄉，「行動不便的老爸最近跌倒，跟醫院要了一封信，以此為理由到警局申請回家幾天，主要幫他整理房間、換了一張較矮的床、到醫院清洗傷口、去吃些好吃的，回KL（吉隆坡）前，他竟然給我一份大紅包」。

傅健穎開玩笑說自己賺到了父親的紅包，其實心裡更多的感觸是不捨與心疼，「爸媽不了解娛樂和音樂圈的運作，只知道我是歌手。疫情肆虐1年多了，老一輩的人不太清楚這行的人這一年是如何度過，只在電話那頭聽我嚷嚷這圈子的一些後續發展」。今年端午佳節她試著自己包粽子，「把第一次粿粽子獻給FMCO（大馬行動管制令)，真的不簡單，明年回家可以包給家人吃了」，她感慨此時無法陪在爸媽身邊，呼籲遊子們有空就撥通電話跟老人家聊天，「雖然無法娓娓道來，但聽到你的聲音，其實是聽一份安心」。