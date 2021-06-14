端午節隔離民眾不孤單 新北防疫旅館加菜、送禮盒暖心問候（觀旅局提供／戴上容新北傳真）

端午節隔離民眾不孤單 新北防疫旅館加菜、送禮盒暖心問候（觀旅局提供／戴上容新北傳真）

端午節隔離民眾不孤單 新北防疫旅館加菜、送禮盒暖心問候（觀旅局提供／戴上容新北傳真）

今天是端午節，新北市有476位隔離民眾，必須在防疫旅館中度過，新北市觀光局今天特別準備粽子、澎派的水果盒以及清潔防疫禮盒送給隔離民眾，讓隔離中的民眾能透過視訊，和家人們一起吃粽子過節；許多住民紛傳訊息向旅館人員道聲感謝。

疫情爆發，碰上端午佳節，許多居隔民眾在防疫旅館中，無法回家團圓，新北市共有476位隔離者仍在防疫旅館中，新北市防疫旅館人員，今天特別加菜、準備粽子、超澎派的水果盒和防疫禮盒，要讓隔離中的民眾也能感受到端午的儀式感。

觀光局表示，今天工作人員一早透過旅館內廣播，祝福民眾端午佳節平安，並準備驚喜餐點，雙主菜便當內容為排骨搭配雞腿佐泰式醬汁，其實新北市防疫旅館平時照顧居隔民眾就不遺餘力，經常幫住客打果汁補充維他命等營養。

觀光局補充，旅館今天也準備端午清潔防疫禮盒，上面還附上小卡片寫著「守護您的最大動力，是當您退房時，可以用洪荒之力，大聲的告訴我們『我要回家了』！」盼透過窩心加菜和小禮，讓住民就算在防疫旅館中，也能感受到節日的氣氛和被重視的感覺。

不少住民收到禮物後，特別傳訊息向旅館人員說「備感重視」、「感謝飯店的用心與貼心」，也祝福旅館人員端午節快樂，不只隔離民眾內心感動，防疫旅館工作人員心裡也暖洋洋，覺得這一段時間的辛苦付出都是值得的。

觀旅局長張愛晶補充，日前防疫旅館有435房轉型做為集中檢疫中心，目前總房數仍有1463房，入住476房、入住率約32％，量能充沛。