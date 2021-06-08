龍井垃圾場的流浪母犬及幼犬，已由台灣之心為牠們完成絕育，民眾的每一分捐款，對台灣之心的理念與行動至關重要。（台灣之心愛護動物協會提供）

台灣之心愛護動物協會於全台愛心店家擺放募款箱，近期失竊次數明顯較往年提高許多。去年一整年募款箱遭竊15個，但今年截至4月，已經由店家通報失竊10個，其中僅有1個抓到竊賊，箱內捐款也無法追回；若持續以此速度遭竊，則今年募款箱失竊次數將創歷史新高。

台灣之心愛護動物協會說，為解決流浪犬貓問題，積極推廣遊蕩犬貓絕育，全台多個店家響應並支持協會行動，申請募款箱擺放於店面，讓民眾可以順手捐零錢做愛心。

雖然台灣之心主動提供愛心店家固定募款箱的工具、許多店家也各自使用不同的方式保護募款箱，無奈仍有竊賊趁著店家忙碌時，強行將募款箱偷走。即使店家報警，但礙於監視器等設備並不一定齊全，因此抓到竊賊的機率微小。

台灣之心呼籲，募款箱中的每一分捐款，皆為民眾想要幫助台灣流浪犬貓問題的愛心，一旦募款箱遭竊，就少了這些民眾的心意，真的相當可惜，台灣之心期許未來類似的情況不再發生。

(中時 )