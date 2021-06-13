日本政府厚生勞動省表示，日本境內有7人接種輝瑞（Pfizer）& BNT疫苗後出現心肌炎等症狀，但不認為有對疫苗接種體制造成影響的重大憂慮，日本專家也呼籲民眾積極接種疫苗。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省表示，截至5月30日止，日本境內約有976萬人接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）輝瑞疫苗，根據醫療機構回報，其中有7名20多歲到60多歲的男女，出現心肌炎（myocarditis）及心包膜炎（pericarditis）症狀。

7人中有6人是男性，都是在完成第2劑疫苗接種後出現上述症狀。

即使在美國，同樣接種mRNA（傳訊核醣核酸）疫苗的人，雖然僅有少數人出現心肌炎等症狀，但大多發生在16歲以上的年輕男性，或是完成第2劑接種後。

厚生勞動省認為，這種情況不致於會有對疫苗接種體制造成影響的重大憂慮，將持續蒐集國內外資訊。

專長心臟內科的日本慶應大學教授福田惠一說，因病毒感染引發心肌炎一旦重症化將攸關生死，必須非常留意，但這次的疫苗內並沒有病毒，研判應該是身體免疫反應造成的心臟發炎。

福田說，儘管考量疫苗接種完成後可能引發心肌炎並進行因應很重要，但疫苗引發的症狀不會比病毒造成的來得嚴重。

福田認為，感染2019冠狀病毒疾病後，會有一定程度患者出現心肌炎症狀，如果從目前已知疫苗接種後出現心肌炎頻率及症狀來看，感染2019冠狀病毒疾病造成心肌炎的風險，要比接種疫苗高出許多；接種疫苗的優點大大超越可能風險，大家仍應積極接種疫苗。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思(示其)）1100613