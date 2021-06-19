台中診所醫師賴信全自掏腰包買「1cc空針」，讓原本只能打220人的22瓶疫苗，可以多出50劑，針對該醫師將殘餘疫苗混瓶施打的作法，中央流行疫情指揮中心表示不鼓勵，該醫師發文表示，看了中央的說法，只好忍痛將原本擠出來的40劑疫苗全數報廢，但他也因此而睡不好，醒來後只能在心中向菩薩懺悔。

賴信全昨在臉書分享，他認為「抽藥」是護理人員的專業，在「無菌操作」抽藥，長官們真的要謙卑的尊重護理人員的專業，並呼籲中央政府應該要去採購足量的疫苗，盡快提供給第一線的防疫醫護人員去接種到國人的身上，達到6至7成的國人接種率，讓國人在最快的時間內可以恢復正常生活。

賴信全表示，在生命面前大家都應該要謙卑，多抽出一針，對不會抽藥的人來說，是有「污染風險」的殘餘藥劑，但那些擠出來湊成一針的藥劑，對會抽藥的人來說，只是卑微的想讓自己居住地的的親友們少些遺憾，並盡快恢復健康生活而已。

賴信全指出，18日用了將近80瓶的疫苗，因為中央不鼓勵「剩餘劑量混瓶施打」的關係，他只好將每瓶中殘餘的疫苗當醫療廢棄物丟掉，但零零總總加起來也丟了40劑疫苗，這件事讓他壓力很大，睡到一半就醒來，最終更是忍不住向菩薩懺悔。

賴信全說，他知道專業護理人員的能力，抽第一劑到第二十五劑，根本不會有感染疑慮，可以來看看她們抽藥後再說話嗎？「那些還在等待您採購疫苗的青壯年，都是這個國家負責賺錢養家的人啊！」