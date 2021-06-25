中央流行疫情指揮中心25日宣布，即日起施打單位每天最後1瓶殘劑可供尚未開放類別的接種對象施打。北市議員王鴻薇痛批，指揮中心根本「玩假的」，沒做好相關配套，導致民眾打爆診所電話，基層衛生單位對相關規定一無所知，地方陷入一片混亂，呼籲蔡政府最引以為傲的天才政委唐鳳趕快出面，建立公開的預約系統。

王鴻薇表示，指揮中心一句話宣布殘劑可供18歲以上民眾施打，但要去哪裡預約？去哪裡打？都沒有詳細配套說明，今天早上起，民眾就開始打爆診所和醫院的電話，但基層人員也對相關規定也是一無所知，衛生局推給醫院，醫院又推給衛生局，簡直是一團亂， 到了下午，北市雖公布診所名單，但有民眾打電話去問，卻根本不接受殘劑預約登記。

王鴻薇質疑，指揮中心現在開放所有類別都可預約施打殘劑，預約採取直接向診所登記，但卻沒公開透明的預約系統，是否等於讓疫苗成為不能說的「公關品」？

「呼叫唐鳳！」王鴻薇表示，殘劑施打沒有做好預約系統，根本就是玩假的，呼籲蔡政府最引以為傲的天才政委唐鳳趕快出面，建立公開的預約系統，否則全台殘劑預約制度各玩各的，對民眾來說既混亂又不公平。