桃疫苗預約1日上午10點上線，3分鐘即秒殺，不到1小時湧入3.4萬人。（蔡依珍攝）

桃疫苗預約1日上午10點上線，3分鐘即秒殺，不到1小時湧入3.4萬人。（蔡依珍攝）

桃園市疫苗接種預約系統1日上線，民眾湧入搶預約，全市12衛生所1000名額3分鐘即秒殺搶光，其他醫療院所也差不多，有民眾一開始幸運點入，但填完資料送出即額滿，哀怨打字太慢，資科局指出，早上1小時總計湧入3.4萬人，最高峰出現在10點3分、瞬間逾4500人，所幸都一路順暢，未發生「卡關」狀況。

新一批莫德納疫苗將配賦各地，桃園市自行開發「疫苗接種預約系統」，7月1日上午10點上線，開放孕婦及65歲以上長者預約登記，許多民眾守在網路前面搶預約，但不少人填完資料送出就已額滿，有的人更是搜尋就額滿了，感嘆名額真的太少。

資科局坦言，12衛生所開放的1000個名額，3分鐘就額滿，第一個達標是蘆竹，依續是龜山、八德，最慢是大溪，10點3分出現高峰值，瞬間湧入4500人，不到1小時累積3萬4038人，平均都有1000人在線上，預約最多的是中壢480人。

資科局解釋，為避免爆量時同一時間同時寫入都會預約成功，設立2道防線，預約點選時間會先確認名額，資料填寫完畢送出後再次核對系統有無額滿才會預約成功，避免系統因陸續寫入最後預約成功反而沒疫苗的狀況。

有民眾抱怨市府僅是平台，點入後仍會分流到各個預約點如桃園醫院自己的網站，根本是「多此一舉」，資科局解釋，平台僅是暫時性，提供一站式服務，讓民眾便於搜尋和預約，部分診所和衛生所沒有自己平台者，也方便前線人員不用頻繁接聽電話、手抄基本資料到手酸，坦言若開發盡善盡美的系統，恐耗費巨資和時間，且唐鳳的「疫苗地圖」也出爐，等於浪費公帑，因此提供即時、快速且簡便的系統，讓民眾預約。