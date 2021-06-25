國內近期興起一股出國打疫苗的風潮，美國關島也歡迎旅客到訪打疫苗，由於距離台灣近，旅遊業者嗅出商機迅速推出機加酒5萬元有找優惠方案，果然2天吸引近2000人報名。不過中央流行疫情指揮中心今指出，國外返國的人不能再居家隔離，一律入住防疫旅館或集中檢疫所，返國14天隔離的代價恐增3萬元，是否會出現退訂潮，業者坦言要再觀察。

美國關島日前宣布AIR V＆V政策，歡迎旅客到關島打疫苗，雄獅旅行社迅速推出5天4夜、5萬元有找的機加酒方案，並預計與航空公司合作至少4趟次。雄獅今早表示，已收到近2000件訂單，其中已付訂金的比率超過一半，航班預計會增加到12趟次，顯示疫苗市場的需求強勁。

不過，下午疫情指揮中心的記者會上，宣布巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉等7國返台者，一律入住集中檢疫所；其他國家返台者，則入住防疫旅館或自費入住集中檢疫所。

此規定意味返國民眾不能再於家中自我隔離，得多花上數萬元的住宿代價。旅遊業者分析，以稍微舒適一點的房價估算，每晚2500元，14天就要3萬5000元。

雄獅旅遊總經理游國表示，入境隔離政策的改變會有一定程度影響，影響幅度多少目前尚不知道，但前往關島旅客主要是以疫苗施打為主要目的，相關的限制或額外的支出，都是預期必須要能忍受的，將會密切觀察需求狀況，調整直航架次供應。

創新旅行社董事長李奇嶽則說，在關島疫苗團出發前，冒出這條新規定，確實會對買氣造成衝擊，但對於有能力的人來說，多花3萬多元根本沒差。