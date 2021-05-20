近日疫情嚴峻，導致全台灣人容易感到不安且浮躁，建議在做好防疫措施之餘，別忘適時放鬆，凡事勿過度操勞，維持平常心就好，搜狐網命理專欄點名，摩羯座、處女座及雙子座的人在一周後事業將馬到成功，迎來喜事一籮筐。

▍1. 摩羯座

被生活折磨了一段時間的摩羯座，總感覺做事的時候力不從心，好在充滿陰霾時期已成過往。在經歷重重挫折之後，摩羯的心境變得更加沉穩，學會冷靜面對一切。摩羯座的脾氣比較急，一遇到事情就會讓自己陷入漩渦當中，事後冷靜下來，他們也會發現事情漏洞百出，如果自己當時能冷靜下來，事情又是另一個結果。

調整好心態的摩羯座會再次出發，他們會展現堅強的本性，不會被眼前的挫折打敗。當摩羯座再次出發的時候，那將是破繭成蝶的一刻，他們會蛻變成最完美的樣子。一周後喜鵲登門報喜，摩羯座的事業將會馬到成功，喜事一籮筐。

▍2. 處女座

處女座有事喜歡藏在心裡，很少會表現出來。尤其是面對伴侶，他不想讓伴侶跟著自己一起受苦，所以他們向來都是報喜不報憂，把自己的伴侶保護得很好。不管生活怎麼虐待他們，他們也從來沒有向生活低過頭，他們會逆流而上，越被壓制就越會反抗，處女座有著不服輸的精神，在不斷反抗中，自身的意志力會變得更加堅定，不管是能力還是心智上，都會有很大的提升。因此在一周後，處女座福氣和運氣不斷，工作上將能取得優異的成績。

▍3. 雙子座

雙子座的人都很能吃苦，從來不會在挫折中失去自己的鬥志。在這段時間，雙子座將會與先前遇到的所有煩心事做出了斷，擺正心態再次出發的雙子座，將會用一個全新的面貌去迎接自己的新生活。工作上做得不順心的雙子座，將會在朋友的幫助下，重新進入到一個新的工作環境，在他們擅長的領域範圍內工作，可以讓雙子座做起來更加得心應手，很快就能在工作中嶄露頭角，得到領導的賞識。在好運加持之下，未來發展將會一帆風順。

(中時新聞網)