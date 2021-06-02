有些人遇到感動的事依然可以維持淡定，但有些人會立刻情緒高昂，甚至落淚。星座運勢網站「同道星座查詢」分析，金牛座、處女座、天秤座、雙魚座的人淚點最低，遇到感動的事情就哭得唏哩嘩啦，眼淚一發不可收拾，是非常感性的類型。

▍1.金牛座

金牛座平常很壓抑自己的情緒，不會輕易開口與人分享自己內心的想法，就算是低落、傷心的時候，也不太會找人傾訴，因為他覺得找人說了也沒有用，不如自己默默消化。金牛座因為長期壓抑，只要遇到感動的事情，就彷彿找到情緒的出口，讓緊繃的心情瞬間放鬆，眼淚也很容易隨之落下。

▍2.處女座

處女座雖然平常看起來比較冷淡，有距離感，但是他們其實很有同理心，遇到感動的事情特別可以感同身受，一旦他們站在對方的立場，就更能觸動內心最柔軟的地方，眼淚也就掉了下來。處女座只是很擅長裝出不在乎的樣子，其實內心既柔軟又敏感，很容易被感動。

▍3.天秤座

天秤座本來就愛哭，遇到可怕、傷心、生氣、委屈的事情全都可以哭，而且只要一點小事就可以哭得唏哩嘩啦，別人怎麼安慰也沒有用，他會哭到盡興為止。所以當天秤座遇到感動的事情，當然也止不住眼淚，旁人還沒反應過來，他眼睛就已經紅了。

▍4.雙魚座

雙魚座往往覺得自己最可憐，平常會有些緊繃的武裝自己，生活中太多煩惱，讓他們不輕易掉淚，如果在他們放鬆心情的時候看到感人的事，他就會聯想到自己，然後就忍不住大哭，眼淚一發不可收拾。

(中時新聞網)