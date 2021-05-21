5月在轉眼間已經進入尾聲，越接近月底，要處理的瑣事就會越多，搜狐網命理專欄分享，白羊座、金牛座、雙子座、處女座、水瓶座及天蠍座的人，在月底容易走霉運，建議提早做好準備，以免一個不留神，就可能在工作及生活中出錯。

▍1.白羊座

白羊座在月底要特別小心人際關係方面的問題，尤其是在學校或是公司，你的身邊或將出現挑撥離間、中傷、陷害你的同學或同事。此外，你的暴脾氣也容易讓你得罪身邊的人。即便你心裡沒有惡意，但是嘴上不經意的碎念，也很可能會給他人造成負面的印象，導致他人不願與你來往。為了避免人際關係受損，白羊座最好要小心控制自己的脾氣，切忌衝動魯莽，口出惡言，否則人際關係一旦破裂，做任何事情都不會太順利。

▍2.金牛座

金牛座在月底尤其要小心情感方面的問題，你與伴侶之間的感情表面看起來穩固，可實際上已經出現了大大小小的裂痕。這些裂痕有可能是因為雙方觀念不合、其中一方控制慾過強、經濟條件、家庭因素等方面造成，種種問題會讓你們心生隔閡，若不及時解決，隨時會發生爭執和冷戰，但冷戰只會讓這段感情的發展越來越不順，建議要敞開心房與伴侶進行有效的溝通。

▍3.雙子座

雙子座在月底要特別小心財務方面的問題，月底是你最容易破財的時候，你可能會因為追求奢侈品而出現衝動消費的狀況。你在投資領域也未能保持冷靜理智的頭腦，總想著以小博大，但有時太過冒險的投資決定會導致得不償失，在嚴重的情況下還可能會背負債務。你的破財多半是因為衝動貪心所致，建議要及時調整好自己的心態，暫緩手頭上的投資事宜，以免造成經濟上的虧損。此外，你還要小心貴重財物的丟失、損壞。

▍4.處女座

處女座在月底要特別小心健康方面的問題，越臨近月底你會越感覺到身體疲累，精神不振，睡眠質量不好，除了精神方面的問題以外，在辦公室工作的人員還要特別留意自己的頸椎、腰椎以及眼睛，感覺不舒服的時候要立刻就診，以免病情進一步加重。處女座的女生還要小心內分泌失調、月經不順或經痛等問題，平日就要注意飲食，閒暇時可以做運動，把身體鍛煉好。

▍5.水瓶座

水瓶座在月底要特別小心事業方面的問題，你在月底或會面臨較大的工作壓力，任務繁多，有可能會經常加班，非常忙碌，一旦工作越繁忙，你就容易因心急而出錯，建議你在完成工作任務時要多加檢查，保持謹慎的態度，否則你可能會遭到上司的批評責罵。若是現在在事業上已經感覺很不順心的水瓶，則要做好心理準備，你有可能面臨公司的減薪，甚至是裁員，建議你可以嘗試著發展副業，或提前做好求職的準備。

▍6.天蠍座

天蠍座在月底要特別小心家庭方面的問題。你可能會因為與家人意見不合而發生衝突，你的個性比較強硬，很多時候都不願意主動向家人低頭。在本月的月底，可能會因為家人催婚、為你選擇工作或學校、未經同意偷看你隱私之類的問題而與家人吵架，雙方僵持不下，都認為自己沒有錯。在遇到這種情況時，吵鬧是沒用的，只會傷害家庭的和睦。建議你在情緒穩定下來後，再心平氣和地與家人進行溝通，告訴他們你的底線在哪裡，雙方對彼此應多加體諒。

(中時新聞網)