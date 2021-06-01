有些人擅長隱藏情緒，難以從外表看出他的真實狀態，不過也有些人喜怒哀樂全都表現在臉上，星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分享，巨蟹座、白羊座、天蠍座、水瓶座、獅子座藏不住真實情緒，無論是生氣或開心，都能從表情看出來。

▍1.巨蟹座

巨蟹座很敏感，隨便一句話、一個刺激，都能讓他的情緒產生波動，雖然他心中波濤洶湧、希望與人傾訴想法，卻不會主動說出這些心事，因為他希望其他人能夠主動表示關心，所以可以很明顯看到他臉上就是充滿煩惱，嘴上卻總是說著沒事。

▍2.白羊座

白羊座生性幼稚又衝動，卻喜歡裝出成熟的樣子，但怎麼演都看起來不到位，每次生氣就立刻破功，表情就能看出他到底有多不爽，只要對方多說幾句不好聽的話，他就會立刻爆發，完全藏不住真實想法。

▍3.天蠍座

大家以為天蠍座心機很重，應該很擅長隱藏情緒，其實他只要感到不悅，表情都可以看得出來，主要是因為當他不爽的時候，根本懶得裝模作樣，尤其是看不順眼的事情，更是忍不住露出嫌棄的表情。

▍4.水瓶座

水瓶座很容易被識破真實的心情，開心的時候眉開眼笑，旁人都能感受到他的雀躍；難過或生氣的時候立刻轉換成冷漠的表情，雖然水瓶座也希望能掩飾自己的負面情緒，但還是能明顯感受到他的不悅。

▍5.獅子座

獅子座不只不會隱瞞自己的真實情緒，還會放大自己的情緒，深怕周圍的人不知道自己在想什麼，可能開心或傷心的感覺只有3分，也會演出10分的樣子，情緒張力非常大，充滿感染力，就是要讓他人注意自己。

(中時新聞網)