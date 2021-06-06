每個人的擇偶標準不一，星座運勢網站「同道星座查詢」點名，處女座、水瓶座、天蠍座、巨蟹座擇偶標準非常高，如果不夠優秀，完全無法引起他的興趣，唯有符合他心目中的條件，才能讓他付出真心真意。

▍1.處女座

處女座很挑剔，他們喜歡完美的人，但也很清楚這種人很稀有，讓步下的結果就是希望對方的外表和性格能符合自己挑剔的標準，長相要有魅力、身材要好，生活有品味，相處時性格有點強勢，但是很溫柔，頭腦聰明但是不世故，有點天真氣息的人最能吸引處女座的注意，最重要的是兩個人可以和朋友一般輕鬆相處，心靈契合，這樣的人就是處女座的理想對象。

▍2.水瓶座

水瓶座很重視感覺和第一印象，如果第一眼看對方不順眼，無論接下來怎麼熱烈追求都沒有用，他們會直接把對方從擇偶清單裡移除；如果第一眼看了喜歡，無論做什麼都能讓水瓶座心花怒放，對他來說，第一印象真的太重要了。水瓶座喜歡性格互補的伴侶，他們希望能與另一半有共同話題，兩個人可以無話不談，期盼另一半能主動深入的了解自己。

▍3.天蠍座

天蠍座直覺很強，可以敏銳的察覺眼前的人是好是壞，也能立刻判斷出對方是真心還是虛假，通過這第一步考驗，才有機會深入認識天蠍座。如果想要和天蠍座發展愛情關係，價值觀與他一致、能與他交心的人才有機會走進他心裡，天蠍座擇偶標準很高，除了要好看、能幹、有事業心，還要非常專情，越優秀越能讓他深愛。

▍4.巨蟹座

巨蟹座喜歡細水長流的穩定愛情，擇偶時除了自己心目中的條件，也希望家中長輩能認可自己的伴侶，所以另一半要同時符合巨蟹座和長輩的條件，可說是非常困難。巨蟹座很重視家庭，也希望另一半能顧家、孝順長輩，可以照顧家人和小孩，要有責任心，這樣的人才能給他足夠的安全感，如果無法給他安全感，巨蟹座往往會選擇放棄這段感情。

(中時新聞網)