愛情最怕第三者介入，一次的劈腿，就足以導致戀情破滅。星座運勢網站「同道星座查詢」點名，摩羯座、金牛座、天蠍座、巨蟹座的戀愛特別容易招惹小三，他們的正宮地位往往非常薄弱，第三者介入後輕易就能取代，命中注定被小三欺負。

▍1.摩羯座

摩羯座的人不太會講甜言蜜語，甚至連自己的情緒、想法都很少和情人分享，他們有煩惱的時候，習慣悶在心裡自己消化，雖然他們的出發點是不想要太過依賴另一半，怕造成他人負擔，但是這樣反而讓情人有距離感，如果出現一個貼心又會說情話的第三者，摩羯座的地位很容易就被動搖，他們的戀情往往就是這樣被小三破壞的。

▍2.金牛座

金牛座對金錢太斤斤計較，只要和錢有關的事，都很容易引起爭吵，當另一半遇到願意灑錢獻殷勤的第三者，金牛座很容易就被比下去，另一半變心也是遲早的事，他們的戀情很容易在金錢觀這點被擊潰。

▍3.天蠍座

天蠍座很愛吃醋，佔有慾很強，隨時都想要知道情人的行蹤，他們的出發點可能是因為太過珍惜這段感情，但是用錯方法來關心對方，這種激烈的手段很容易讓情人產生反感，這時只要有一些貼心、溫暖的第三者介入，這段感情就很容易告吹。

▍4.巨蟹座

巨蟹座很溫柔體貼，但是他們同時也很玻璃心，在爭吵的時候很容易因為一些小事崩潰，無限的鑽牛角尖，讓另一半煩心不已，每次吵架都沒完沒了，當爭執越來越多，就會讓小三抓到可乘之機，戀情因為第三者介入而結束。

(中時新聞網)