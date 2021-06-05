談遠距離戀愛非常辛苦，要忍受伴侶時常不在身邊的煎熬，以及看不到對方的不安全感，許多情侶都難以接受，其中一方可能因寂寞而劈腿，遠距離戀愛通常都會以分手結束，但有些星座卻能忍受，甚至熬過遠距離的痛苦，與對方步入婚姻，《搜狐網》近日分享4個最能忍受遠距離戀愛的星座。

1.金牛座

對金牛座來說，只要兩個人感情夠穩定，遠距離戀愛就不是問題，他們個性固執又倔強，因此對於感情也很執著，不會因為兩人分隔兩地就輕易變心，就算遠距離時間很長，他們對於愛情的熱度不會因此消失，甚至還可能與對方步入婚姻。

2.處女座

處女座很能接受遠距離戀愛，對他們而言，感情中最重要的是精神方面支柱，只要兩人能保持聯繫，時時維持感情的熱度，不要讓處女座經常吃醋的話，他們並不會排斥談遠距離戀愛。

3.天蠍座

天蠍座外表看似冷淡，但對愛情非常專一，只要認定對方，就會不會輕易離開，對他們而言，愛情裡最重要的是精神層面，就算在遠距離戀愛中遇到問題，天蠍座也會想盡辦法解決，絕對不會輕言放棄。

4.摩羯座

摩羯座個性穩重，對任何事都非常堅持，因此談遠距離戀愛，對他們而言影響不大，假若很思念對方，他們會將精力放在工作上，想辦法轉移生活重心，只要兩人感情沒有太大變化，他們並不排斥談遠距離戀愛。

(中時新聞網)