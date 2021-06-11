威斯康辛州空軍國民兵第115戰鬥機聯隊F-16戰機飛行員瓊斯（Durwood "Hawk" Jones）

一名美國空軍飛行員去年12月架著F-16戰機，墜毀密西根州的上半島（Upper Peninsula）區，據事故調查委員會（Accident Investigation Board）發布的報告顯示，他是在歷經空間迷向後墜機。

據軍事網（Military.com）10日報導，37歲的飛行員瓊斯（Durwood "Hawk" Jones）隸屬威斯康辛州空軍國民兵第115戰鬥機聯隊，墜機後當場死亡。美國空軍說，其他因素還包括天候不佳；由於戴了夜視鏡，無法適當辨識地平線；忙著看駕駛艙內的各式航空電子系統，卻忽略了整體狀況覺知。此外，報告中還指出，當時戰機失去了衛星追蹤數據。

瓊斯和當時也駕駛F-16的僚機飛行員去年12月8日進行夜間訓練，模擬攔截誤入禁區的飛機。兩架F-16原本應該和1架威斯康辛民航巡邏組織（Civil Air Patrol）飛機會合，演練相關情節，但由於綠灣（Green Bay）氣候不佳，後來攔截演習就取消了。不過，瓊斯和僚機夥伴還是在晚上6:45左右起飛，執行雙機任務。

瓊斯駕駛的F-16戰機去年12月墜毀

4分鐘後，瓊斯注意到，全球定位系統（GPS）上出現異常，他告訴僚機夥伴，萬一他「偏離航線」，就透過無線電告訴他，是否有任何更正。接著在6:51時，他戴上了夜視鏡。就在抵達下個飛行定位地標前，瓊斯說，他在排除GPS故障時，會設法重新校準慣性導航系統。接著他和僚機夥伴角色互換，由對方帶頭，而他跟著飛。

為了作為定向備用品，他還用了姿態儀。可是瓊斯並未成功排除GPS故障，於是他又設法重新校準慣性導航系統。當他們繼續往北飛時，夜也愈來愈深，而瓊斯和僚機夥伴相距約3海里。

於是他透過無線電通訊說，「看來我要進入暴風雨裡了....你追蹤得到我嗎？」幾秒鐘後，瓊斯說，他在平均海平面10,000英尺（3048公尺）處「失明了」，而這意味他看不到僚機夥伴，只能靠雷達追蹤他，這時兩人的距離拉大到5海里。

瓊斯嘗試了各種方向與高度，設法排除干擾，並以時速近700英里（近1127公里）飛行。調查人員說，他的航線宛如半滾倒轉的破S（split S）。最後他在完全沒有設法彈射逃生下，以機頭朝地的方式墜毀。