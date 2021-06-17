美俄峰會登場 兩國同意重新互派大使 08:582021/06/17 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登與俄羅斯總統普丁16日在瑞士日內瓦舉行雙邊會談，兩國領袖同意互相派駐大使，重啟外交活動。重新互派大使是美俄峰會為數不多的具體成果之一。 普丁在會後表示：「會談相當有建設性。」拜登則稱會談是「有益和正面。」 美俄峰會分兩階段進行，第一階段約持續90分鐘，與會者除了兩國元首，還有美國國務卿布林肯（Antony Blinken），以及俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）。第二階段有更多資深官員與會。 歐美公報再提台海 北京不滿 兩岸研發疫苗 對抗變種政治病毒 #有益 #美俄峰會 #互派大使 #拜登 #會談 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美俄峰會較預期提早結束 雙方同意重新互派大使 00:462021/06/17 國際 傳美國北韓特使將訪南韓 擬與日韓3方會談 10:232021/06/17 國際 如走進歐洲浪漫小鎮 享受度假露營風及美食 13:002021/06/17 生活 拜登開第一槍 發布反恐戰略 04:102021/06/17 國際大事 《產業》生技展線上如期舉辦 研討後疫苗防疫策略 11:092021/06/17 財經 美議員重提台灣防衛法 確保美有能力阻中犯台 06:372021/06/17 國際 美擬重演冷戰劇本 組太平洋特遣隊針對大陸 12:582021/06/17 兩岸 美聯準會官員預估2023年升息 早於投資人預期 美股收跌 06:162021/06/17 國際 拜登會蒲亭：重大基礎建設應是網攻禁區 13:372021/06/17 國際 美俄峰會 拜登普丁全面對話 04:102021/06/17 國際大事 面對台海情勢 美助理國務卿被提名人康達：美應對台 展現堅若磐石決心 04:102021/06/17 財經要聞 財經熱門新聞 友達、群創、彩晶亮燈漲停 面板大復活？專家說看這指標 - 財經 打疫苗猝死保險能不能賠？業者1句突破盲腸 - 財經 長榮爆百萬天量大逃殺 內行驚揭2大陰謀 - 財經 信義房屋捐款逾千萬助醫護 上下齊心共同抗疫 - 財經 晶圓代工三哥轉強 摩根大通初評喊買力積電 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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