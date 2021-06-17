美國總統拜登與俄羅斯總統普丁16日在瑞士日內瓦舉行雙邊會談，兩國領袖同意互相派駐大使，重啟外交活動。重新互派大使是美俄峰會為數不多的具體成果之一。

普丁在會後表示：「會談相當有建設性。」拜登則稱會談是「有益和正面。」

美俄峰會分兩階段進行，第一階段約持續90分鐘，與會者除了兩國元首，還有美國國務卿布林肯（Antony Blinken），以及俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）。第二階段有更多資深官員與會。