國防部今天表示，一艘美國驅逐艦由南向北航經台灣海峽。美艦通過台灣海峽北駛期間，國軍全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況均正常。這是美國總統拜登1月20日就職以來，美軍驅逐艦第6次航行台海。

美國海軍第7艦隊臉書同時發佈多張艦上官兵工作照，並聲明魏柏號（USS Curtis Wilbur，DDG 54）在符合國際法的規範下，於當地時間22日例行通過台灣海峽，表達美國對「自由開放的印太區域」的承諾。