美艦通過台灣海峽北駛 國防部全程掌握 09:312021/06/23 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國海軍第7艦隊發佈魏柏號官兵照。（取自第7艦隊臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今天表示，一艘美國驅逐艦由南向北航經台灣海峽。美艦通過台灣海峽北駛期間，國軍全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況均正常。這是美國總統拜登1月20日就職以來，美軍驅逐艦第6次航行台海。 美國海軍第7艦隊臉書同時發佈多張艦上官兵工作照，並聲明魏柏號（USS Curtis Wilbur，DDG 54）在符合國際法的規範下，於當地時間22日例行通過台灣海峽，表達美國對「自由開放的印太區域」的承諾。 中駐美大使崔天凱 將卸任 傳副外長秦剛接任 美採取執法行動 查封伊朗國營新聞網站 #台灣海峽 #美艦 #北駛 #國防部 #全程 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美神盾驅逐艦通過台海 拜登上任來今年第六度 07:462021/06/23 政治 相隔約一個月 美軍神盾艦再通過台海 09:002021/06/23 政治 任期最長駐美大使 崔天凱將卸任 04:102021/06/23 焦點新聞 千人打疫苗遭疑憑什麼 漢翔回應基於國防安全 04:102021/06/23 焦點要聞 美經濟基本面利多 支撐商品市場 07:542021/06/23 財經 環南市場爆15人確診 北車8街友都中鏢 北藝工地40人染疫 議員轟蓋牌 04:102021/06/23 焦點要聞 《產業》超商雙雄將開賣快篩試劑 最快今下午上架 08:202021/06/23 財經 居家快篩試劑今開賣 一表看懂5款價格、資訊 09:122021/06/23 生活 大陸生鮮電商叮咚買菜赴美IPO 估值超過60億美元 11:532021/06/23 財經 《美股掃瞄》比特幣反彈＋科技巨頭領軍 那斯達克指數創收盤新高 09:112021/06/23 財經 北捷1280定期票 可線上退票 04:102021/06/23 地方新聞 政治熱門新聞 628不會降三級警戒 名醫：這人該學侯友宜 - 政治 傳全台三級警戒延至7月12日 她PO了一張圖 - 政治 三級警戒逾一個月 蔡政府最新民調曝光 - 政治 575人已死亡 藍委怒嗆蔡政府「孬」到只剩下2招 - 政治 六都首長防疫較勁 侯友宜、柯文哲居一、二名 他驚人超車變第三 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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