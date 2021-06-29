邱國正與參謀本部訓次室次長李天龍合影。國防部提供

國防部今日上午舉行「中華民國110年下半年國防部將官晉任布達暨授階典禮」，由國防部長邱國正主持，代表蔡英文總統為國防部晉任中、少將人員授階。由於疫情，總統並未蒞臨授階致詞，晉任將官家屬也未參加典禮並合影。

典禮上午於國防部典禮廳舉行，由邱國正為晉任將領進行授階儀式，依中央流行疫情指揮中心第三級警戒政策指導，晉任將領依司儀唱名順序，逐一接受授階，以落實防疫規定。

邱國正致詞時表示，能夠獲得拔擢晉陞，是對過去傑出的工作表現、品德、學識以及才能的肯定，也代表將承擔更重的責任與使命，同時也要感謝軍旅生涯中，每一位工作夥伴、每一個團隊及眷屬的支持。

邱國正期勉所有晉任將領，秉持守法務實態度，忠於職守、清廉自持，確實肩負起國人對國軍的託付，並勉勵他們要「強化內部管理，發揮領導統御」、「掌握敵情威脅，戮力戰訓本務」、「建構堅實國防，展現防衛決心」。

邱國正提到，領導統御是部隊安定的基礎，而戰力的發揮與任務正常執行、運作，則繫於良好的內部管理，軍隊肩負國家安全重任，對內部管理及軍紀維護等要求應嚴謹以待，除了嚴格要求外，各級幹部更應以身作則，善用領導統御，凝聚團隊向心，鞏固戰力。

邱國正接續提到，面對敵情、疫情、極端天候等多重複合式威脅，國軍的各項戰備訓練更不容懈怠，各級部隊應持續按部就班，務實訓練，秉持「求實求精，從嚴從難」的精神，戮力戰訓本務，並強化官兵臨戰反應與三軍聯合作戰機制，具備應變各種狀況的能力，以建構保衛國家的可恃戰力。

邱國正強調，國軍的核心價值是維護國家安全及國防安全，除持續推動國防自主、武器籌購，提升自我防衛作戰能力；另強化跨部會整合能力，使動員機制更加落實，朝「平戰結合」目標邁進，確保國家安全與永續發展。