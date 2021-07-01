國防部長邱國正在桃園大漢營區主持陸軍司令任職布達交接暨授勳典禮。軍聞社提供

國防部長邱國正今日上午先後在博愛營區主持參謀總長陳寶餘上將任職布達典禮，及桃園大漢營區主持陸軍司令任職布達交接暨授勳典禮。邱國正布達命令後，原任司令陳寶餘上將與新任司令徐衍璞上將進行印信交接，接著，新任官徐衍璞宣誓就職；邱國正並頒授陳寶餘及徐衍璞「二等雲麾勳章」，表彰他們原任職務期間的卓越貢獻。

面臨新冠肺炎疫情、極端氣候以及共軍機艦不斷侵擾等多重複合式威脅，邱國正致詞表示，國軍官兵同時肩負「保衛國家安全」及「守護人民生命財產」兩大任務，因此，當前抗疫及禦敵是國軍現階段重大執行工作，面對多元且複雜的挑戰，仍應持續強化各項建軍備戰工作，秉持「仗在哪裡打，部隊就在哪裡練」的原則，按部就班，勤訓精練，充分掌握敵情，務實執行聯戰能力統合、武器裝備籌獲，以及戰術戰法運用，並透過各項演習驗證訓練成效，強化軍、兵種間的聯合作戰效能，戮力戰訓本務，精進災害防救作業流程及時效，為國家的安全與社會的安定，提供最堅強而有力的保障。