苗栗縣校長遴選作業從5日起在後龍鎮新港國中小學舉辦。（苗栗縣政府教育處提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣校長遴選作業從5日起在後龍鎮港國中小學舉辦。（苗栗縣政府教育處提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣校長遴選作業從5日起在後龍鎮新港國中小學舉辦，因疫情關係採取視訊審核。（苗栗縣政府教育處提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣公立校長遴選作業，向來是縣內教育界大事，今年的遴選作業，5日起在後龍新港國中小學的國民教育輔導團舉辦，全縣共有6所學校校長出缺，包括了縣立三義高中等，共有1所高中、4所國中及1所國小。縣長徐耀昌特別希望遴選委員能秉持公平、公正的立場，遴選出優質且適才適所的校長人選，讓各校能發揮特色並帶動校務永續發展。

苗栗縣今年出缺校長的學校包括了三義高中、苗栗市明仁國中、頭屋鄉頭屋國中、通霄鎮烏眉國中、南和國中以及通霄鎮城中國小等校，由於遴派新校長向來是苗栗縣教育界大事，所以競爭者相當踴躍，教育處長邱廷岳期許有資格獲選的校長們能實事求是，獲得遴派後全力辦學。

教育處表示，依《苗栗縣縣立高級中等學校及國民中小學校長遴選自治條例》規定，校長遴選委員由縣府代表、教育學者專家、家長代表、教師代表及校長代表所組成，委員共計15位。

本次高中暨國中小校長遴選作業，從7月5日至7月14日在後龍鎮新港國中小學國民教育輔導團舉行，出缺學校共有6所，，申請連任學校共計18所，其中國中3校、國小15校。申請異動學校共計9所，其中國中6校、國小3校。綜而言之，本次提出申請學校共計33所學校。

縣長徐耀昌期許遴選委員，會秉持著為學校尋覓最適任校長的信念，並期許每一位完成遴選的校長們，能虛心承接挑戰與任務，不忘以學生為本，以主動積極與熱情的心態打造出學校的優質品牌。