兩人互動逗趣。（最大國際娛樂提供）

兩人對話十分搞笑。（最大國際娛樂提供）

阮經天（左）上鄭元暢的YT頻道節目。（最大國際娛樂提供）

阮經天（小天）上周到鄭元暢（小綜）在YT頻道主持的《不專業廚房》作客，正因為是認識21年的老朋友，所以這集內容也非常走心，阮經天感人金句頻出，「每個人都年輕過，可是不是誰都能老」、「不愧對自己，誠實面對所有未來的一切」，句句戳心。

難得的兄弟同框，以及兩人之間不做假的真實互動讓粉絲集體回憶殺。曾和阮經天一起演出《命中注定我愛你》的陳喬恩也到小綜的IG留言說：「怎麼沒找我去廚房探班？」讓小綜笑回：「下次有機會再找你們一起來玩。」

《不專業廚房》專第一季將在本周五畫下句點，預計等疫情好轉再籌備第二季的錄製跟播出，並計畫在YouTube官方頻道成立一周年時播出「不專業廚房Q＆A」， 接招粉絲的提問，鄭元暢希望在疫情期間能一起陪伴大家。

節目壓軸嘉賓阮經天意外專業，除了上一集的「紅酒燉牛肉」之外，在燉煮等待的時候，隨手就可以變出下酒菜「鮮蝦炒磨菇」，讓小綜嘖嘖稱奇。

小綜因為太不習慣小天下廚模樣，忍不住跟小天說：「你可不可以不要那麼認真！你可以瘋狂一點嗎？！」也不知是哪根筋不對，居然自己跟小天說「那你指使我，我來做」。沒想到炒菜也亂炒一通，不到10秒小天就看不下去，瞬間再度接手掌廚，哥倆好一搭一唱，讓現場工作人員也不停噴笑。

鄭元暢表示，開設自己的官方頻道其實最大的收穫就是「友情」 ，也感謝這一年來所有願意到節目的好友們，第一季就在又搞笑又暖心，笑中帶淚中完美結束，希望這一年有帶給觀眾一絲絲的歡樂，雖然要等到疫情好轉才開錄第二季，但他也表示已企劃其他內容，期待持續帶歡笑給大家。

(中時 )