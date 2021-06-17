國中會考日前揭曉成績，左營國中畢業生阮仕勤拿下5A佳績，有機會進入第一志願，他雖不是會考狀元，但從小由母親帶大的他，沒被生命逆境打倒，想把這成績獻給因公死亡的父親，長大想當個可以沉冤昭雪的「法醫」。

阮父從事軍職，原在海上保家衛國，但在阮仕勤還沒有讀小學時，就不幸因公死亡，成長過程都是由母親一手拉拔長大。阮母擔任飯店房務，多年來身兼父職，但對仕勤的督促與關懷從沒少過，尤其是品德與課業非常要求。

阮仕勤也沒讓母親失望，國中三年擔任班長、服務股長、衛生股長、多科小老師，今年畢業時還獲得議長獎。國中會考成績揭曉時，疫情嚴竣，母親的工作收入幾乎歸零，但他以5A佳績回報媽媽，也告慰父親在天之靈。

左營國中校長蔡智文稱讚，阮仕勤克服生命中的逆境，在不利的條件下勇敢成長，期待他能被更多人看見，給他鼓勵，幫助實現夢想。導師吳佩珍相信，總是懷抱責任心的仕勤，即使再多困難也不會退縮，師長們以他為榮。