洪金寶是一位多才多藝的動作明星，從演員、動作指導、導演、電影出品人都擔任過，1970年成立開設電影公司，拍攝許多電影動作喜劇《雙龍出海》、《鬼打鬼》、《老虎田雞》、《搏命單刀奪命槍》等等。日前洪天明上傳一段抖音影片，親自教導孫子玩拐杖的畫面，引起許多網友的討論。

洪金寶近年來因為身體爆瘦，需要坐輪椅，更是傳出身體有病痛。日前洪天明分享一段抖音短片，影片中20秒可以看到洪金寶綁著粉紅色的頭巾，親自握住孫子的雙手，教導孫子如何將拐杖順利旋轉，並且使用正確的姿勢，洪金寶用溫柔的語氣，對著孫子說：「對了！沒錯！就是這樣轉！」當孫子一旦轉的姿勢錯誤，馬上教導正確的方式，與孫子相處的互動曝光，讓許多人覺得相當溫馨。

洪金寶9歲的時候，開始參與拍攝電影，當年藝名以「朱元龍」當童星，並演出《岳飛出世》、《大小黃天霸》、《愛的教育》，曾經參與過的電影作品，交出票房破千萬的好成績，因此喜劇、動作片成為香港最受歡迎的電影片種。

1985年洪金寶創下香港年度十大賣座電影，個人就獨佔了其中5部電影，影視成績相當亮眼，1989年參與電影《七小福》，榮獲第三十三屆亞太影展最佳男主角獎，2011年更是憑著電影作品《葉問2》讓他獲得2010年度亞洲電影大獎最佳男配角。