34歲大陸女神楊冪人美身材好，演出的戲劇都有高流量，堪稱當地的一線明星，近日她如火如荼拍攝新劇《愛的二八定律》，卻被直擊耍大牌的一面，影片曝光後引起網熱議。

楊冪11日到某家飯店拍戲時，一舉一動都被路過的粉絲拍下來，當她在現場換裝的時候，身邊環繞著3個助理，一名助理負責幫忙整理頭髮，一名助理協助拿劇本和攙扶楊冪，另一名助理則拿著一雙鞋，親自蹲下幫楊冪更換。

楊冪拍戲時，身邊有三個助理照顧，連穿鞋子都要助理等10秒才穿上，引發網友批評。（圖／微博）

值得注意的是，這名負責穿鞋的女助理一蹲下，準備要將鞋子套在楊冪的腳上，卻遲遲等不到對方抬腳，過了10秒多楊冪才抬起腳，女助理終於不用繼續蹲著，順利將鞋子給楊冪穿上。這段畫面傳開後，馬上掀起大批陸網的議論紛紛，批評她：「態度也太傲慢」、「楊冪應該給助理供起來，讓她擁有坐月子般的生活」，但也有粉絲出聲緩頰，認為拍戲現場講求效率，每個助理分工明確，才會有楊冪一直被服侍的錯覺。

事實上，楊冪已經不是第一次被質疑耍大牌，她以前在拍戲現場吃了一支冰淇淋，因為天氣太炎熱，導致冰淇淋快速融化，還滴到她的衣服，楊冪馬上變臉，嚷嚷著工作人員快點來幫忙，這段畫面曝光後，眾多網友看不下去楊冪的嬌縱，吐槽「實在看不下去」。