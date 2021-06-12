2021微博電影之夜今（12日）晚間盛大展開，紅毯更是星光熠熠，不只有台灣女星歐陽娜娜、張鈞甯等盛裝出席，「謀女郎」章子怡、周冬雨、倪妮、劉浩存更是難得齊聚一堂。身為國際影后的章子怡，不僅難得露酥胸，甚至還直接在微博公布了自己真實體重，反問粉絲：「胖了嗎？」

「謀女郎」章子怡、周冬雨、倪妮、劉浩存今晚難得齊聚一堂，4位女星各有各的美與風情，也難免被外界拿來比較一番。其中42歲影后章子怡，一襲深V薄紗辣露雪白酥胸的性感打扮，更是引發網友討論，「國際章果然是國際章」、「顏值回春」、「大美人，而且舉手投足滿滿的巨星氛圍，非常淡然自若的感覺」。

章子怡一彎腰洩超兇身材。(取自微博電影之夜微博)

不過似乎還是有網友對章子怡雞蛋裡挑骨頭，認為她變胖了，讓章子怡直接地在微博回應：「胖了嗎？」並公開身高165公分的她，目前體重是49.2公斤，好身材也令粉絲羨慕不已，留言直呼「一点都不胖！！好好看」。

謀女郎倪妮、周冬雨與劉浩存。(取自微博)

而章子怡受訪更是大走「人狠話不多」的風格，先是以短短3字向大家打招呼「大家好」，在被詢問最近計畫時，回答地乾脆俐落「計畫中」，最終更拋下一句「中國電影加油」，就結束此次紅毯訪問，令2位美女主持也只能尷尬對看一笑帶過。