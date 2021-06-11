大陸電影界盛事第24屆上海國際電影節今(11日)晚間舉行，由於當地疫情趨緩，讓紅毯又恢復往日熱鬧，其中又以拿下金馬獎、金像獎、金雞獎的三金影后周冬雨最為風光，光是紅毯就走了3次，更差點上演走光鏡頭，令人捏把冷汗。

上海電影節紅毯今晚星光雲集，共有上百位明星齊聚，29歲影后周冬雨更是紅毯上最忙碌的藝人之一，分別為新片《平原上的摩西》、《堅如磐石》，還有主競賽單元評審身分，走了3次紅毯。

周冬語個性不拘小節，直接在紅毯上開腿整理裙擺。(取自微博)

周冬雨裙下不時露黑影。(取自微博)

其中周冬雨主演新片《堅如磐石》，更是她與恩師張藝謀繼《山楂樹之戀》，睽違11年的再次合作。她也特地選擇穿上一身綠意盎然且性感逼人的開高衩長裙走，與恩師一同紅毯，只是個性大辣辣的她，更沒什麼顧忌，直接在眾人面前開腿整理裙擺，不拘小節的大膽動作也讓她不時露出裙內黑影，差點走光當場。

周冬雨受訪時也被問到與恩師再次合作的感想，她笑說就像這兩部戲的片名一樣，「拍山楂樹覺得導演很像一顆參天大樹直插雲霄，特別神聖的感覺，拍《堅如磐石》覺得導演像磐石一樣，非常堅毅不可動搖，感覺神聖感更厚重。」周冬雨這席話也被主持人大讚不愧是評審委員，說出來的話都有評委味道。