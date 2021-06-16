大陸網紅周揚青去年毀滅式分手羅志祥(小豬)後，就專心經營事業，近日終於傳出新桃花，男方還是大陸知名食品品牌好利來創始人羅紅的兒子羅昊，身家相當驚人，雖然兩人都未鬆口承認戀情，但網友也挖出她社群發文早洩漏戀愛氣息，希望她早日官宣戀情。

周揚青上個月開始就頻在微博替好利來打廣告，直誇：「好利來這個蛋撻簡直就是為我量身定做的」，而她也透露最愛吃「奥利奥口味半熟芝士」，而半熟芝士這項產品的開發者，正是身為執行總裁的羅昊。

周揚青在微博小號替好利來打廣告。(圖／翻攝自周揚青微博)

好利來創始人羅紅有2個兒子羅昊(右一)和羅成(左一)。(圖／翻攝自羅紅微博)

也有人發現，本來不吃辣的周揚青，近日開始慢慢嘗試，而羅昊老家就在四川，周揚青也被網友虧：「原來開始嘗試吃辣是這個原因」，網友也希望他們趕緊公開戀情。

周揚青和羅昊日前被拍到在雨中上演溫馨撐傘情，因此傳出戀情，不過她在直播時大打模糊仗「大家都在問我八卦，都不關心我的衣服呢」，沒否認也沒承認。

據悉，羅昊比周揚青小6歲，是大陸最大烘焙食品集團好利來總裁羅紅的大兒子，身價超過百億，因此戀情傳聞一出，網友多為她獻上祝福，但也開玩笑說「周姊就是喜歡姓羅的」。