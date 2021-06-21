北市府日前因配發不當，導致「好心肝診所」爆發施打疫苗風波，經政風處調查後，因先撥配85瓶給禾馨診所，而好心肝則是在這前例下拿到疫苗。北市府衛生局坦言，禾馨並未給施打名單就拿了疫苗，遭議員洪健益痛批，北市府螺絲鬆了。

洪健益指出，小禾馨診所跟市府拿疫苗，4家總共拿了85瓶，施打了1000位，還聲稱在下午要公布施打名單，要打市府的臉，甚至公布所有對話紀錄，洪說，「我要看看是禾馨打你臉，還是你打禾馨臉？」

洪健益表示，針對政風室調查出來，因為先給了禾馨診所，所以依照前例給了小心肝，柯也覺得施打名單不合理，質疑禾馨申請疫苗時，到底是否有先提供施打名單？

北市衛生局疾管科科長余燦華坦言，禾馨診所跟專員聯絡，但並沒有提供施打名單，但對方有說有這樣的需求，會打在對象上。

對此，洪健益痛批，台北市政府螺絲鬆了！竟然在沒有任何名單下，就同意發放大量疫苗，造冊出來的全是假名單，根本先射箭再畫靶。

台北市長柯文哲表示，小禾馨診所共拿85瓶，施打1000多位並不合理，而他們要公開名單，是因為市府要處罰他，因此他們反擊自保，有多少證據就看怎麼處理。