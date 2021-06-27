台北市長柯文哲27日未開記者會對外說明疫情，不過，他在臉書發文指出，今早接到疾管署通知，1位感染Delta病毒的屏東縣枋寮鄉居民，與2位台北市民有近距離接觸。

柯文哲指出，這2位市民是枋寮個案的妹妹和妹婿，20日上午曾到枋寮探視，2位接觸者只和枋寮個案短暫聊天，全程都有佩戴口罩，兩人在當天就回到台北。

他表示，這兩位市民是自行開車往返，都退休了沒有上班，初步疫調也沒有在北市公共場所的足跡，上午我們一接到通知，立刻安排他們到陽明醫院進行採檢，並且收住到檢疫所進行隔離，目前已經先進行PCR採檢，北市會嚴密注意。

柯文哲說，在全球Delta已逐步取代英國變異病毒株 (Alpha)，成為全球盛行病毒株，席捲至少80個國家，正式成為印度、英國與新加坡境內最強勢病毒株。目前看到相關文獻，光打1劑疫苗的人，對Delta病毒也只有3成左右的保護力。

他強調，在台灣COVID-19疫苗還未普遍施打前，仍然要維持管制措施與邊境管制，要提醒市民朋友特別小心，即使戴口罩，在家戶內近距離接觸，都可能傳染，呼籲大家把口罩戴好，不要亂跑，提高警覺，我們沒有鬆懈的本錢。