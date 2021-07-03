【愛傳媒羅文嘉專欄】北市環南市場PCR普篩結果發現有41人確診，如果沒有進行普篩，這些感染者將持續無預警式的在市場、家戶、社區擴散病毒。

正如之前北農批發市場，從幾個人確診到幾十人確診，甚至擴散到今天的環南市場，或台灣其他縣市，就是因為沒有積極找出感染者造成的疫情擴散。

普篩是在病毒進入社區之後重要的抗疫手段，短期成本高、耗人力、也可能突然增加大量需要醫療照顧的患者，但卻是避免後果難收的積極式作為。

普篩結果若沒有陽性反應者，可以鬆一口氣，若普篩結果出現許多確診者，表示正需要盡快隔離與治療，保護自己、也保護別人。

現在國外入境者也一率都要普篩，之前指揮中心有所遲疑與抗拒，也是擔心執行複雜，難度過高。但是，這個辦法是降低Delta病毒入侵相對最有效的方法。

現在困難一些，以後就會容易一點。現在多做一點，以後就會少損失一些。當全世界另一波Delta病毒又開始肆虐時，我們的防疫不能靠運氣，也不能只坐等疫苗注射來面對。

目前每天確認感染人數降低，但一點都不能以為已經度過難關，與其忙著夜市解封，不如好好準備下一題。

下一題是什麼？請假設當Delta病毒不幸在台灣各地擴大時，我們的醫療設施、場所、人力，與所有相關資源整備，是否做好準備？

前一波疫情擴大時，我們的醫療照顧體系已經捉襟見肘，如果更強大的Delta病毒擴散，其速度、規模、數量將遠超過現在，我們已經補強現有的不足了嗎？

無恃敵之不來，正恃吾有以待之！（何況敵軍先遣已經進來）

我心擔憂，主事者徒以解決現在問題為重，卻未能保握有限時間趕快準備下一題，那就像補考一樣，只能追著問題跑，後果難設想。

作者為民進黨前秘書長

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