有些人感情世界豐富，但總是無法找到真愛，星座運勢網站「同道星座查詢」分析，巨蟹座、處女座、射手座看起來好像桃花不斷，其實他的爛桃花比正桃花還要旺盛，就算身邊再多曖昧對象，也很難遇到讓他想要付出真心的人。

▍1.巨蟹座

巨蟹座性格溫和，大家都知道他們很嚮往穩定的戀愛關係，許多有心人就看中這一點，故意接近他，覺得只要把他追到手，他就會乖乖待在自己身邊，甚至在外拈花惹草他也不會鬧分手，這種不懷好意接近巨蟹座的人很多，所以他的爛桃花總是比正桃花還要多，其實巨蟹座非常需要安全感，如果另一半常常讓他懷疑或擔心，這段感情也無法長久。

▍2.處女座

處女座的爛桃花是自己定義的，許多對象在旁人看來條件並不算差，但是只要處女座自己認定對方不夠完美，卻自不量力的主動追求，他都覺得是爛桃花。如果不是他感興趣的優秀對象自己找上門，都會讓他很苦惱，甚至覺得對方在騷擾自己，因為處女座的完美主義，讓他總是覺得自己的爛桃花比正桃花還要多。

▍3.射手座

射手座在感情中不擅長拒絕，他覺得被告白是很榮幸的事，就算對方不是自己喜歡的類型，他也不會明確的拒絕，害怕會傷害到對方的心。因為他這種猶豫不決的態度，會讓對方抱著一絲希望，依然會和他保持聯繫，久而久之，射手座身邊總是圍繞著一堆自己其實沒有興趣的曖昧對象，這些爛桃花根本都是他自找的。

(中時新聞網)