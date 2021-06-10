在形形色色的社會中，適時耍心機、賣弄小聰明來保護自己是人之常情，搜狐網命理專欄點名，雙子座、金牛座、摩羯座、天秤座的男性天生城府最深，為了利益，總會不顧一切使手段，只為了達成自己想要的目標。

▍第一名：雙子男

雙子男本身比較敏感，容易在腦中想很多，光從外表很難判斷他們在想什麼，總給人一種捉摸不透的感覺。不論在生活還是工作上，雙子男都是帶著多面性的，一旦讓他們不開心，說變臉就變臉，因此很多女性會對他們敬而遠之。除此之外，雙子男的花心也是讓人畏懼的因素之一，劈腿功夫和甩人技巧是其他星座不能比擬的。

▍第二名：金牛男

金牛男在感情中不太會耍心機，但如果是為了錢，他們肯定可以一秒變心機鬼。他們往往很現實，在生活上比較小氣，對他們來說，錢非常重要，如果在感情中有2個選擇，一個是錢多人醜，一個是錢少人美，大多數的金牛男都會選擇前者，因為他們很怕沒錢，在他們看來，感情是可以培養的，但是不能沒有錢。

▍第三名：摩羯男

摩羯座天生就非常有城府，不管是工作、愛情或是其他方面，摩羯男會適時地耍點小手段和心機，越是在社會上打滾越久，他們就會將此種生活態度放在感情上，只要對方可以讓自己的生活品質提升，或是能夠幫助他們獲得更大的成功，摩羯男絲毫不介意犧牲感情，願意跟一個自己不愛的人交往。

▍第四名：天秤座

天秤座的男人雖然心機不重，但個性卻非常現實，他們注重伴侶可以替自己帶來什麼，所謂的好處除了金錢或權力之外，其他方面的要求也很多，在不同的人生階段上，天秤座會根據自己的實際需求來選擇當下最適合自己的另一半。

(中時新聞網)