月入15萬元的台南知名蔡姓代書，曾因酒駕遭判刑並執行完畢，但他仍未能戒除惡習，前年他酒後開車撞死憲兵詹姓上士後逃逸被逮，一審將蔡男依酒駕致死等罪判刑5年6月，二審考量他已和解改判3年6月，上訴後，最高法院駁回定讞。

詹男死後尚遺留母親，妻子及二名幼子分別就讀國小及4歲，家中經濟頓失支柱，生活陷入極度困境，憲兵同袍也在臉書幫詹男發動急難救助愛心捐款。

68歲的蔡男於2019年5月5日晚上8點多在酒店內飲用啤酒後，他開車闖越紅燈，自後追撞於停等紅燈，由騎乘被友人騎機車搭載的詹姓男子，詹男顱內出血經送醫急救，5天後死亡。

酒駕肇事後，蔡男未即時救護或通知救護車送醫，也未報警、留下姓名或聯絡方式等個人資料，逕行駕駛自小客車離開現場，逃逸過程中撞擊停放於路旁的小客車，經民眾報警至現場處理而查獲蔡男，並測得他酒測超標。

台南地方法院將蔡男依酒駕致死及肇事逃逸罪判刑5年6月，上訴後，台南高分院考量蔡男給付詹的母親150萬元、詹的兒女各200萬元、詹妻47萬元，因已達成和解，其犯後態度尚佳，改判刑3年6月，上訴後，最高法院駁回確定。

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