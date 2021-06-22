民眾在疫情升級第3級警戒後到墾丁國家公園群聚遭裁罰3000元。（圖：警方提供）

新冠疫情全國在5月19日升為第3級警戒，保七總隊配合主管機關取締違反《傳染病防治法》案件，包括民眾為了解悶進入國家公園風景區內遊玩，統計自升級後至6月19日，違反傳染病防治法共12件，另外，違規《國家公園法》入園22件、違規停車227件，後續將移請地方衛生主管機關、國家公園管理處，裁罰台幣3000元罰鍰。

保七總隊表示，國家公園各風景區每天都有員警巡邏，疫情指揮中心宣布第3級警戒至6月28日，國家公園風景區關閉，禁止民眾遊玩群聚，保七總隊若發現有遊客不遵守公告，將依違反傳染病防治法函請縣市政府裁罰，另外違反公告禁止事項、違規停車部分，則依《國家公園法》函請國家公園管理處，裁罰台幣3000元罰鍰。

警方表示，12件違規到海邊遊玩案件，均發生在墾丁國家公園，其他違反公告禁止事項等案件，分屬不同國家公園，民眾進入風景區遊玩，車輛停放在已經關閉的停車場內，警方找不到人，將以違反國家公園法處罰違規停放車輛。另外，警方並未開單，勸導289件共456人，勸離入園車輛175輛。

保七總隊表示，國家公園警察強力查處，目的是為了守護民眾健康，呼籲在3級警戒期間少移動、不群聚，確實遵守公告，不要進入國家公園各公告管制景點。