奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享6/7～6／13星座運勢，射手座事業運最旺，水瓶座愛情運最旺，獅子座金錢運最旺；另外金牛座事業運需要留意，雙子座愛情運需要留意，巨蟹座金錢運需要留意。從整體運勢來看，天秤座、射手座運勢最旺，都高達5顆星，一定要好好把握這周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★

下周牡羊朋友情緒起伏較大，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人起爭執。

▍金牛座

整體運勢★★★★

下周金牛朋友顯得積極許多，面對目前環境所遇到的問題，都有滿大的意願與行動力好好解決，會是行動力相當良好的一周。

▍雙子座

整體運勢★★

下周雙子朋友則顯得束縛許多，許多事做起來不是那麼的得心應手，感覺綁手綁腳的，而這樣的感覺可能是過往許多失敗的經驗在下周重新浮現而導致。

▍巨蟹座

整體運勢★★

下周巨蟹朋友需多加注意手邊的事情，都在下周受到阻礙，部分事情下周都有停止下來的可能，而且都是沒有徵兆的，所以讓自己顯得有點不知所措。

▍獅子座

整體運勢★★★★

對於現況的不滿足，讓獅子朋友下周變得積極許多，另外下周的態度與想法也變得踏實許多，因此下周各方面都將立下還不錯的基礎。

▍處女座

整體運勢★★★★

平衡安穩的元素將充斥在處女朋友下周的生活，過往的努力在下周也開始逐漸地獲得回報，對於現況的生活也感到滿意許多。

▍天秤座

整體運勢★★★★★

天秤朋友下周強烈的自信，將暗示著成功的指日可待，而這樣的收穫多半來自過去自我努力的付出與耕耘，因此若是過往埋首努力的朋友，下周有望開始獲得回報。

▍天蠍座

整體運勢★★★

下周天蠍朋友的行動力及熱情下降很多，面對周遭的人事物都提不起什麼熱情，對於自己的目標也開始存疑，奧斯提醒下周要多多留意。

▍射手座

整體運勢★★★★★

強烈穩定的感覺充滿下周射手朋友的生活，外在的活潑與熱情，在下周轉入了內心沉穩的層面，下周對周遭的一切都感到十分的滿意。

▍摩羯座

整體運勢★★

下周摩羯座的朋友要注意自己的情緒反應，將會是情緒起伏較大的一周，面對一直以來堅持的事情感到些許的無力。

▍水瓶座

整體運勢★★★★

下周水瓶朋友整體運勢平靜許多，不會有太大的起伏，而這難得的平靜也讓一向忙碌的你，在下周終於可以緩下來好好喘口氣了。

▍雙魚座

整體運勢★★★

下周雙魚朋友則變得計較許多，甚至開始有了競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭有助鞭策自己，但下周的競爭則顯得較惡性些喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)