俗話說，君子坦蕩舒暢而不驕傲自大，內心充滿自信而不自負的人總是最討喜，因為他們懂得與人交流的分寸，也知道要如何表現自己，運勢命理網站「靈匣網」點名，射手座、天秤座、白羊座有自信卻不自大，總讓人很尊敬他們。

▍1.射手座

射手座個性陽光，很少自怨自艾，即使他們未必覺得自己有很自豪的特點，還是自信心十足，因此，射手座討厭被指揮，也很難在面對他人的壓迫時低頭。大多數人都不太了解射手座的內心，其實他們自尊心很強，如果被拿身材、性格、經歷等事情開玩笑，都會讓射手座相當不悅。

正因為對自己的看重，所以射手座大多不喜歡透露太多自己的事情，他們寧可回避一些傷心事，也不想成為他人口中的八卦。射手座雖然很有自信，也對未來充滿期待，但是他們並不會過度表現，只會低調過活。

▍2.天秤座

天秤座內心穩重，很擅長開導自己，不太會因為他人的言行而產生負面情緒，雖然他們很在意自己在別人眼中的形象，但不可否認的是，在意只是暫時的，在經過自我心理調節後，再怎麼介意的事情也會煙消雲散。

在生活中，天秤座總是保持著正面積極的心態過日子，因為他們對人對事都有一種疏離的情結，比起他人的意見，他們更看重自己是否快樂。所以，天秤座往往對自己很有信心，他們能夠把自己的優點放大，把缺點縮小，但他們對外又會表現出謙遜的一面，很懂得照顧別人的感受。

▍3.白羊座

白羊座懂得放下不必要的糾結和沉痛的過往，他們更看重自己想要什麼，追求能讓自己快樂的事物，無論遇到任何困難都不退縮，會勇敢地挑戰，如果真的不行，則會一笑置之，絲毫不放在心上，無論快樂或悲傷都不會影響自己太久，他們屬於活得比較瀟灑的一群人，永遠向前看，無論年紀多大都有著一顆陽光的心。

白羊座自始至終都很相信自己，他們認為靠自己的頭腦和雙手打拚就能獲得想要的生活，因此不太會自怨自艾，同時，越是成熟的白羊座，越能給人親切、和善的印象，不會顯得很自大。

(中時新聞網)