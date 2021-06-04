明日（5日）正式進入新節氣「芒種」，塔羅牌老師艾菲爾在臉書分析，12生肖在6／5至6／20期間的運勢，其中生肖虎命帶月德貴人，可在工作中收穫好成績，而生肖牛、兔、龍、馬、猴則要謹慎投資，以免破財。

▍生肖鼠

越忙對屬鼠人的運勢只有好沒有壞，動起來可以替工作帶來好機運，也有可能被挖角，財運會有意外收穫，此時的忙碌是為了成功打基礎，雖然有點壓力，但未來你會感謝自己在這個月的付出！感情方面則不再迷茫，交往中的屬鼠人能跟伴侶一起克服困難，甚至決定攜手邁入下一個階段。單身者只要展現自己自信的一面，也能贏得桃花綻放的好機運。

▍生肖牛

此時節的屬牛人受到病符入命宮的影響，心情不太穩定，導致工作或投資上會判斷錯誤而漏財。感情方面也不太順，因為另一半常常不小心觸碰你的地雷，讓雙方產生爭吵。建議這個月不要讓自己太忙，放慢生活步調，好好休息調節身心，自然能想出解決各項難題的方法。

▍生肖虎

工作上雖忙碌，但是屬虎人有「月德貴人」入命，在工作上有機會得到賞識而升官，財運也會因此大開，唯獨別忘記收斂脾氣，避免衝動行事，創造融洽的團隊氛圍有助讓長官認定你，所以務必多忍讓。在感情方面，單身者有機會發展新感情。有對象的話，則可能與另一半為了小事鬧彆扭吵架，建議轉個念，就能避免傷心又傷身。

▍生肖兔

屬兔人會忙得不可開交，你需要適時請求友人或是同事的援助，才不會越忙越茫然，導致盲目亂衝搞壞身體。財運方面，聰慧的屬兔人在高壓情況下，難免會自亂陣腳，做出錯誤決定，所以近期守財為宜，不要太急著在此時進行投資。感情方面，有伴者因身心忙碌容易與另一半發生口角，可試著理解對方，彼此的感情就不會散。

▍生肖龍

屬龍人面對忙碌依舊能努力向前衝，自然能抓住機會發光發熱，但是心靈不夠強大的人則有可能陷入低潮。財運方面，別盲目聽從朋友的話，隨意投資可能血本無歸。感情方面十分順遂，單身者有機會遇上真愛，有伴者在面臨工作壓力之餘，能感受到另一半的溫柔支撐，讓雙方感情升溫。

▍生肖蛇

屬蛇人只要一忙就容易心煩氣躁導致工作失誤，感情、人際關係也會因為太過急躁而產生爭吵，建議放慢腳步，學會陶冶心靈，靜下心來之後，會發現原來家人跟朋友都非常關心你。另外要小心腸胃相關疾病，千萬別透過暴飲暴食來釋放壓力。

▍生肖馬

屬馬人桃花運不錯，但在財運方面要多多注意，別想要一步登天，因為欲速則不達，唯有穩健的進行理財投資才能朝著財富自由邁進。近期工作容易忙過頭，讓屬馬人備感疲倦、脾氣易怒，此時請吸口氣，深呼吸再發言，可讓思緒清晰許多。另外，下樓梯跟走路都要小心，避免跌倒扭傷腳。

▍生肖羊

屬羊人近期要掌握少說多做的原則，在貴人運強勢加持下，可從工作上輕鬆收割前幾個月努力的成果，也要記得適時釋放壓力。財運方面，有可能碰到親友來借錢，卻有去無回的情況，建議低調理財來避開。感情上則需要多花點耐心跟另一半相處。

▍生肖猴

屬猴人近期會面臨工作異動，在環境變遷下會有點不安，此時只要相信自己的能力，正常表現就能開拓視野，有助於未來的發展，能得到更多機會。財運方面，建議投資不要跟風。感情方面，單身者很有異性緣，只是你提不起勁，有點被動。健康方面，要小心保護手部以免受傷。

▍生肖雞

屬雞人近期桃花朵朵開，很受異性青睞，想要脫單不是難事，只是你可能還很享受與多人曖昧的快感，小心最後打壞一手好牌。財運跟工作運方面有貴人加持，只要肯努力就會有好表現。美中不足的是人際關係，會因你的表現太優秀而惹人眼紅。

▍生肖狗

屬狗人在此時節會因犯小人而吃悶虧，工作上，其實你表現不俗，只是會遭到小人在背後陷害，把你過去發過的牢騷加油添醋，再傳到長官耳裡，導致你形象受損。建議少抱怨，多把精力投入工作上，小人就無機可趁。財運方面，近期購物慾大增，會讓你手頭有些緊，記得精打細算，才能輕鬆享受購物樂趣。而想婚的屬狗人這個月不宜見家長談婚事，自信心不夠只會讓你的印象被打折。

▍生肖豬

屬豬人做事情常常因為想太多而產生選擇障礙，建議把思考的精力拿來付諸行動，能讓你更快速收成好結果。如果有涉及簽約的狀況，為了避免遺漏細節，可以開口請求朋友幫忙。財運方面要注意破財，尤其是外出時，要多留意隨身財物，行車要遵守交通規則才不會吃罰單。感情方面，則要小心別逞口舌之快，恐導致感情亮紅燈。

(中時新聞網)