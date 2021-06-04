比起潑辣的母老虎，自帶溫柔特質的綿羊女總是更受異性喜歡！塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享，金牛座、處女座、水瓶座、摩羯座、巨蟹座的女性天生有旺夫運，不僅外貌乾淨漂亮，內在性格更是賢慧體貼，十分會持家，自然深得老公的寵愛。

▍第五名 金牛女

金牛座女性個性外柔內剛，做事可靠，不論做家事還是在職場上都能充分展現能力，能讓另一半毫無後顧之憂的為事業打拚。金牛女同時很擅長理財，能完美掌控家中需要的開銷，還會積極規劃投資，利用錢滾錢，相當會精打細算。在她的協助下，累積財富絕非難事，若想挑對象，千萬別錯過旺財又旺夫的金牛女。

▍第四名 處女女

處女座女性天生責任心強，做事認真負責且吃苦耐勞，很擅長檢視每一個小細節，雖然常給人一種有點挑剔又愛嘮嘮叨叨的印象，但正是這份執著，總能做好一般人難以完成的艱難任務。婚後的處女座更是如此，她們能把家庭打理得很穩妥，一點都不需要另一半費心，在儀容上更是每天都打扮得乾淨漂亮。夫妻相處只要互相看不慣，她一定會馬上指正，甚至在事業上適時給意見，如此優秀的女性自然很得人疼。

▍第三名 水瓶女

水瓶座女性向來自信滿滿，只要是自己能完成的事，就絕不麻煩別人，她們喜歡獨立動手操作，充滿安心踏實的感覺。即便不是自己的事，她們也會費心觀察進度，看看是否有可以幫忙的地方。一旦結了婚，另一半的事就是自己的事，她們會暗自觀察伴侶的工作狀況，只要能幫忙就會全力付出。當伴侶遇到低潮時，水瓶女也能扛起家計，幫忙賺錢挺過難關，始終不離不棄，會讓伴侶更珍惜且寵愛。

▍第二名 摩羯女

摩羯座女性有很強的耐力，吃苦耐勞、任勞任怨，很有自己的信念，同時她不會隨波逐流，是事業上的女強人，靠自己也能活得精彩。摩羯女三觀正確，做事務實，懂得自我提升，無論在人脈或是收入上都有很好的表現，而她們的婚姻觀念傳統，很願意與伴侶一起成就事業，總能招來正姻緣。

▍第一名 巨蟹女

巨蟹座女性善良又懂得照顧人，很有母性光輝，能為老公小孩處理好一切，總是給人溫柔持家的形象，自然是典型的旺夫女代表。巨蟹女會在背後支持另一半，當最堅強的後盾，讓伴侶能放心衝事業，就算生活再辛苦，她也不會背棄對方，只會堅定陪伴著面對一切，十分賢慧。

(中時新聞網)