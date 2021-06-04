俗話說，好人有好報，只不過每個人開運的時機不同，善良的人早晚都會迎接好運來敲門。搜狐網命理專欄點名，天秤座、巨蟹座、雙魚座及獅子座個性善良熱情，喜歡路見不平，拔刀相助，透過幫助他人來替自己積累福報，因此一生都會很幸運。

▍1.天秤座

天秤座天生脾氣好，對所有人都很溫和友善。在任何場合中，只要看到需要幫助的人，天秤座都會竭盡所能去協助，因此在大家心中都留下很好的印象。他們的善良大方會為自己帶來好運氣，不會被幸運之神遺忘，遲早都有福報找上門。

▍2.巨蟹座

巨蟹座平時給人一種冷酷的感覺，但是與他們熟悉之後，就會發現他們只是天性害羞，不善於表達自己，其實內心很善良，也願意與人交流，只要真心對他們好，就會獲得他們滿腔熱情的回報。因此，巨蟹座人緣很好，可在貴人幫助之下完成夢想。

▍3.雙魚座

雙魚座內心細膩脆弱，雖然有時候會感情用事，容易受到外物干擾而影響情緒，但他們很善良，就連看到樹葉落下都會掉眼淚。雙魚座為人老實，即使做了好事也不會主動邀功求賞，更沒想過要得到回報，正因如此，越是低調的人越會有好運氣陪伴，未來的日子會更加順利。

▍4.獅子座

獅子座自信過人，走到哪裡都是眾人注目的焦點，雖然形象霸氣威風，但內在卻絲毫不冷酷，其實他們非常喜歡幫助別人，總覺得自己生來強大，那就更應該保護弱小，看到需要協助的人絕不會吝嗇付出，也不要求別人要報答，因此總會受到老天眷顧，賜予他們更多好運。

(中時新聞網)