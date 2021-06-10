北市爆出診所偷打疫苗爭議，台北市醫師公會不滿抗議在疫苗不夠的狀況下，竟還有疫苗流到診所，市長柯文哲10日坦言錯就錯，要檢討改進，不過，他話鋒一轉不滿說：「終究最大問題還是疫苗就是不夠。」

根據北市衛生局統計，公費疫苗接種包括醫事人員、中央及地方政府防疫人員、高接觸風險第一線工作人共12萬9119人，已施打8萬8651人，還有4萬468人還沒施打。

柯文哲今在防疫記者會上指出，台北市一到三類接種順序有12萬9119人造冊登記，這段時間打掉8.8萬多人，衛福部長陳時中說北市還有4萬人還沒有打是對的，其中第一類有2萬4939人還沒打，台北市醫師公會抗議很多人沒打是事實，大家的抗議是真的，因為真的就是沒有疫苗。

他表示，今天的問題是沒有疫苗，大家不高興怎麼會沒有疫苗狀態下還有疫苗流到診所，這是我們要檢討改進的，錯就錯，疫苗管控怎麼會這麼差。

柯文哲強調，北市一到三類還有4萬人還沒打，莫德納會打掉一些，看要怎麼處理，終究最大問題還是疫苗就是不夠。

(中時 )