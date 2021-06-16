國民黨今最新民調，在有選擇的情況下，民眾想施打以國外疫苗優先，並高達半數民眾擔心國產新冠疫苗無法取得國際認證；民進黨表示，國民黨先醜化AZ，接著唱衰國產疫苗，「假民調之名攻擊防疫疫苗」的意圖昭然若揭。

民進黨發言人周江杰今指出，國民黨現在做疫苗民調，就好比把一塊白布染黑了再來說這塊布不夠白。之前不斷醜化AZ疫苗，無視AZ疫苗在英國普遍施打，科學數據也已證明能夠提供保護力，避免重症拖跨醫療。

他說，根據國民黨公布的民調，民眾想施打的AZ疫苗明顯低於其他廠牌，這樣的數字就是因為國民黨之前不斷抹黑所導致的結果。

此外，國民黨民調題目「政府無法儘速取得國外疫苗，應該讓地方政府或民間企業出面去協助取得疫苗」。他說，這種先射箭再畫靶的題目，不但沒有真實告訴受訪者，目前國際幾個有疫苗的藥廠都已經聲明，只和中央政府或超國家組織接洽，不會賣疫苗給地方政府、民間企業。

他舉例，韓國大邱市長之前還為此出面道歉。國民黨做這樣的民調題目除了對於民調公司有紓困的效果外，隱匿事實的題目設計難道不是司馬昭之心嗎？

他也說，國民黨為何不敢把許多國民黨政治人物不斷宣揚中國的科興或國藥疫苗納入民調呢？是國民黨自己心虛，怕打臉自己？還是真的就是按照國民黨的教戰守則，故意不敢提中國疫苗呢？

他說，事實上，台灣多數人對於國產疫苗的信心是遠高於中國疫苗的，國民黨敢不敢面對這個事實呢？

他表示，疫情的關鍵時刻，不論是政府想盡辦法透過多元管道外購疫苗，或是台灣自己研發的疫苗。蔡英文主席都說過，疫苗攸關人民生命安全，政府都必須嚴格把關，安全、有效，是疫苗上市的基本條件。

他強調，尊重科學證據，有一分證據、說一分話，這也是政府的責任。請國民黨尊重科學，停止對疫苗抹黑攻擊、收起不必要的政治操作，亂噴政治口水，才是一個對國家防疫工作有益的政黨。