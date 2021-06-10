中國教育部於本月2日發布了《粵港澳大灣區語言生活狀況報告（2021）》，提出香港應該將普通話教育適度融入考評體系，以明確普通話與簡體字的法定地位。香港教育局局長楊潤雄表示，鼓勵學生在學習繁體字之後能夠認識簡體字。
楊潤雄表示，考慮到大灣區發展，港人在日常與外地市民或其他機構有很多溝通，大灣區發展會令香港與中國大陸城市會有更多交接，相信學生充份掌握普通話及簡體字對未來發展有百利而無一害。
被問及是否納入簡體字教學，楊潤雄則說此屬長遠的教育問題，須要仔細考慮。
(中時 )
中國教育部於本月2日發布了《粵港澳大灣區語言生活狀況報告（2021）》，提出香港應該將普通話教育適度融入考評體系，以明確普通話與簡體字的法定地位。香港教育局局長楊潤雄表示，鼓勵學生在學習繁體字之後能夠認識簡體字。
楊潤雄表示，考慮到大灣區發展，港人在日常與外地市民或其他機構有很多溝通，大灣區發展會令香港與中國大陸城市會有更多交接，相信學生充份掌握普通話及簡體字對未來發展有百利而無一害。
被問及是否納入簡體字教學，楊潤雄則說此屬長遠的教育問題，須要仔細考慮。
(中時 )
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