台東地方文化館、書屋雖飽受疫情衝擊，但也努力尋找轉型契機，其中，順天書屋多年來的課後輔導，致力於推廣數位教育，因此每位學員線上操作能力都超強，改為線上教學後學生數反而增多，在危機中開啟新的可能。

台東市順天宮參與台東縣政府文化處社造計畫，在社區推動課後輔導，雖然因防疫規定，目前廟門緊閉，但順天書屋以及順天宮文物館並不因此停滯，原本的課後輔導、程式設計以及再造鑼鼓陣等課程改為線上照常進行。

負責的志工老師李小英表示，順天書屋多年來致力推廣數位資訊，早已培養學員優秀的線上操作能力，疫情對順天宮雖有影響但不大，反倒擴大文化教育的推廣能量。

李小英指出，原本教室只能容納15人，改為線上教學後，上課的學生數反倒更多；還因線上教學無交通與空間限制，順勢成立了池上分班。

另外，位於池上鄉的「樂賞大坡池音樂館」經常性舉辦音樂主題講座，因疫情之故，實體講座無法進行，遂與美國蔚藍人文堂合作，在6月5、6日請講師林柏杰改以線上講堂形式講解電影配樂，原本實體講座最多只能能容納70人，但線上竟然有500名大爆滿。

文化處長鍾青柏表示，在嚴峻的疫情下，台東地方文化館雖飽受衝擊，但也努力提升轉型，像順天書屋因疫情而成功轉型；此外，也有像位於多良的阿底旦文化故事館，因遊客減少，又不能舉辦活動，反而可以沉澱下來，與社區有更緊密的連結，都是地方文化館的「疫」外收獲。