下周一（14日）是一年一度的端午節，星座塔羅專家小孟老師在臉書粉絲團公開6大端午節開運法，包含把握對的時間點喝水、淋浴、泡澡或在家中放置水晶，都可以順利發財、求平安，並消除負面磁場，增加好運，另外也少不了必備的艾草，除了擋害蟲，還能趨吉避凶。

▍1.開財運法：極陽午時水

端午節當天是一年之中陽氣最強的時刻，小孟老師建議在當天上午11點到下午1點之間喝5杯水，切記一定要時間內喝才有效，在喝的同時邊想著「遍地黃金」即可，端午節後偏財及貴人運必定一路發。

▍2.求健康平安：午時淋浴法

端午節極陽之時是上午11點到下午1點，在此時段洗澡能夠接到午時水，可消除負面磁場，極陽之水將會籠罩全身，讓人一年都能平安健康。

▍3.求好磁場法：海鹽淨化法

海鹽具備淨化磁場的功能，能消除身上的晦氣，讓運勢提升，因此小孟老師建議，家中有浴缸的人可在端午節當天泡海鹽，沒有浴缸的人則可以買一包海鹽隨身攜帶，在洗手加入一點海鹽，在提升磁場之餘，也能清潔細菌。

▍4.綠幽靈水晶：提升好運法

綠幽靈水晶可以提升運勢，讓人們在動亂中保持平靜，同時淨化心靈，建議端午節放在家中房門打開45度角處，可以幫助活化智商，提升靈性，並讓疾病遠離。

▍5.水煮法：

端午節可以用10枚硬幣，象徵農曆5月5日，以「5加5等於10」的概念，將10枚硬幣放入水中煮，在煮一段時間後撈起，最後放到自己的存摺上面，放10天後再花掉，可以讓財越來越多。

▍6.艾草：

將端午節放艾草在屋外，可以擋害蟲又可以驅吉避凶，讓邪氣不會來。

(中時新聞網)