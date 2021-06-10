新北市1名60歲私立大學教授前年起開始在網路上假扮成國中女學生，向8名兒童說「想玩刺激一點」，成功誘騙對方拍下裸照共177張，其中1名女學生的父母發現才曝光罪刑；該教授在法庭上辯稱是因自卑感與工作壓力雙重壓迫，並說照片皆未外流，僅自己觀看，犯罪情節應可憫恕；但二審法院不採信，判維持原判決8年6月刑期。

判決書指出，新北市知名私立大學的1名陳姓已退休教授，在前年仍在學校任職期間，透過學校電腦上網化名成「林婷」、「Ting Lin」，謊稱自己是國中女學生，誘騙5女3男共8名兒童或少年拍攝下體照共177張；最後由1名住在南投縣的女童被父母發現裸照傳給他人，全案因此曝光。

警方獲報後循線追查，發現兇手竟是1名60歲大學教授，而該教授早在更之前就曾對1名台南女童犯下相同行為，一審判刑7年8月，目前2審中；而此案經南投地院在今年1月審理，依違反「兒童及少年性剝削防制條例」等罪，判刑8年6個月，陳男不服提起上訴。

該教授在法庭上表示，他誘騙裸照只是因為「自卑感與工作壓力雙重壓迫，一時失慮」，且稱照片都是自己看、未散播，認為犯罪情節顯可憫恕；但高等法院認為，他擔任大學教授受高等教育，社經條件相對較高，卻不使用合法、有效管道排解壓力與性慾，且在台南犯行遭逮後又再犯，因此判駁回上訴，維持8年6月原判，可上訴三審。

(中時新聞網)