在工作上自律強勢的人總是很有個性，拒絕成為別人的附屬品，更不喜歡過上被包養的生活，搜狐網命理專欄分享，摩羯座、獅子座及白羊座的人事業心極強，喜歡靠自己的能力賺錢，一生不願吃軟飯。

▍1.摩羯座

摩羯座對待工作相當認真，也很有責任心，只要是摩羯接手的項目，他們就會負責到底，再加上摩羯有很強的事業心，他們不喜歡向別人伸手要錢，寧願自己過得差一點，也不想過上吃軟飯的生活。而且摩羯相當愛面子，一旦包養他，就是在侮辱摩羯，這是摩羯難以忍受的事情，因此，摩羯才會趁著年輕的時候努力打拼事業。

▍2.獅子座

獅子座生來就很強勢，不喜歡成為別人的附屬品，更不喜歡過上被包養的生活。如果你是真心喜歡獅子，那你就應該和獅子共同奮鬥。因為獅子喜歡靠自己能力賺錢，作為獅子的另一半，就應該明白他們想要怎樣的生活，再加上他們事業心極強，如果自己在某一領域不能做到最好，他們就會心有不甘，會持續堅持直到符合自己的標準。

▍3.白羊座

雖然白羊座平時看似大剌剌，但是一旦當他們要面子的時候，其實比獅子還強。因為白羊的性格好鬥，面對厲害的人，他們喜歡與對方比較，一定要爭個高下，所以白羊一生不願吃軟飯，再加上白羊的事業心極強，喜歡用自己的雙手打下一片江山，這樣一來花錢才會心安理得，也不會不捨。

(中時新聞網)